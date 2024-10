Lubuski oddział Fundacji Mam Marzenie spełni marzenie małej zielonogórzanki! To 4,5 -letnia Ania Orłowska, o której głośno zrobiło się kilka lat temu. U dziecka zdiagnozowano SMA, aby ją uratować trzeba było w krótkim czasie zebrać ponad 9 milionów złotych.

– Walka rodziców o córkę poruszyła serca wielu osób, a zbiórka zakończyła się pomyślnie – mówi Joanna Szczegóła, wolontariuszka fundacji Mam Marzenie.

Podopiecznymi fundacji są dzieci w wieku od 3 do 18 lat, które zmagają się z ciężkimi chorobami bezpośrednio zagrażającymi ich życiu. Organizacja zgłosiła się do rodziny małej zielonogórzanki, by spełnić marzenie i sprawić jej przyjemność.

– Ania marzy o tym, by zobaczyć dzikie zwierzęta z bliska, ale ma też sprecyzowane plany zawodowe w przyszłości – dodaje Szczegóła.

Ania Orłowska wraz z rodzicami wybierze się do wrocławskiego ZOO w asyście funkcjonariuszek policji z Wrocławia.

Wcześniej lubuski oddział organizacji spełnił marzenie 17-letniej Julii, która chciała wejść z rodzicami na Śnieżkę. Dzięki pomocy wielu organizacji i partnerów udało się to marzenie zrealizować.