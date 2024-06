Po meczu Anglia – Słowacja (2:1 po dogr.) powiedzieli:

Gareth Southgate (trener reprezentacji Anglii):

– Wyobrażam sobie, jak wszyscy zareagują (po tym meczu – PAP). Ale wciąż tu jesteśmy. Myślę, że jedyne, czego nie można kwestionować, to chęci, zaangażowania i charakteru naszego zespołu. Wiemy, że w dalszej części turnieju nasz poziom gry będzie musiał być wyższy, ale rozwinął się duch i jedność w drużynie.

– Dwóch zawodników, którzy strzelili gole, można było zastąpić 15 minut przed końcem, ponieważ wyglądali na zmęczonych fizycznie. Wiemy jednak, na co ich stać i dlatego ich zatrzymaliśmy.

– Jestem pewien, że niektórzy nadal będą kwestionować nasz występ i ja to rozumiem, ale mamy cechy, które utrzymały nas w grze i nie należy ich lekceważyć. Jestem bardzo dumny ze sposobu, w jaki piłkarzy trzymali się razem, oraz przywództwa, które pokazali nie tylko na boisku, ale także poza nim. Przez cały mecz wierzyłem, że zdobędziemy wyrównującego gola. Nie sądziłem, że stanie się to tak późno. Jednak był to wieczór, podczas którego nie byłem gotowy, aby wrócić do domu, a zawodnicy wyraźnie poczuli to samo co ja.