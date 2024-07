Spotkanie w Monachium, które sędziować będzie Słoweniec Slavko Vincic, rozpocznie się o godzinie 21. Dzień później o awans do finału powalczą Holandia i Anglia. Mecz o trofeum odbędzie się 14 lipca w Berlinie.

„Trójkolorowi” triumfowali w mistrzostwach Europy w latach 1984 i 2000. Jeśli zdobędą trofeum, dołączą do Niemiec i Hiszpanii na czele klasyfikacji wszech czasów. Z kolei Hiszpania, po sukcesach w latach 1964, 2008 i 2012, może zostać jej samodzielnym liderem.

– Dotarcie do półfinału to duże osiągnięcie i nie ma znaczenia, że wszyscy tego oczekiwali. Jestem dumny ze swoich piłkarzy, nawet jeśli nie wszystko poszło idealnie. Cieszę się tą chwilą i chcę z niej wycisnąć jak najwięcej

– W jedności siła, a dopóki wszyscy pracujemy na ten sam cel, możemy osiągać nasze cele. Mamy też nić porozumienia z kibicami i sprawia mi dużą przyjemność to, że mogę odegrać rolę w rozbudzaniu entuzjazmu

Selekcjoner Luis de la Fuente nie uważa jednak, aby te nieobecności uszczuplały szansę Hiszpanów na dotarcie do finału.

– Mnie, osobiście, krytycy zupełnie nie obchodzą. Jesteśmy półfinalistami. Jest mnóstwo pytań o poziom gry Antoine’a (Griezmanna) i Kyliana (Mbappe), ale musimy pamiętać, że ten poziom wystarczy, żeby dotrzeć do półfinału. Więc po co się czepiać?

Wtorkowy mecz będzie dla podopiecznych selekcjonera Didiera Deschampsa okazją do uciszenia krytyków.

Po drugiej stronie jest stawiana przed turniejem w roli faworyta minimalistyczna Francja, która nie zdobyła jeszcze „normalnego” gola w tej edycji ME. W fazie grupowej wygrała z Austrią 1:0 po samobóju Maximiliana Woebera, z Holandią zremisowała 0:0, a Polsce (1:1) strzeliła gola z rzutu karnego. Kolejny samobój dał jej awans do ćwierćfinału z Belgią (1:0), a Portugalię pokonała dopiero w rzutach karnych, bo po 120 minutach było 0:0.

– Przed turniejem raczej niewielu ludzi dawało nam duże szanse, a takie pozostawanie w ukryciu pozwoliło nam rozpocząć go z dużą pewnością siebie. Hiszpania jest drużyną, którą trzeba szanować. Wiedziałem, że mamy wielki zespół, a teraz to zostało potwierdzone

Podopieczni Luisa de la Fuente zrobili to w imponującym, atrakcyjnym stylu: prezentując odważną, dynamiczną grę i wysoki pressing, wymieniając wiele podań i stwarzając wiele okazji.

Hiszpania to jedyny zespół w bieżącej edycji z kompletem zwycięstw. W fazie grupowej poradziła sobie z Chorwacją (3:0), Włochami (1:0) i Albanią (1:0), a następnie wyeliminowała Gruzję (4:1) i Niemcy (2:1 po dogrywce).

We wtorek (9 lipca) w Monachium w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw Europy powalczą ekipy, które łącznie mają pięć triumfów w tym turnieju: trzykrotni zwycięzcy Hiszpanie oraz dwukrotni – Francuzi. Obie ekipy dotarły do przedostatniej rundy w odmiennych stylach.

Półfinał Hiszpania – Francja zostanie rozegrany we wtorek w Monachium, natomiast dzień później Holendrzy i Anglicy spotkają się w Dortmundzie.

Turcy rzucili się do ataku, mieli kilka znakomitych okazji, żeby doprowadzić do czwartej dogrywki, lecz zabrakło im skuteczności.

Holendrzy między 70. a 76. minutą zdobyli dwie bramki. Najpierw trafił głową Stefan de Vrij, a następnie turecki obrońca Mert Muldur, naciskany przez Cody’ego Gakpo, posłał piłkę do własnej siatki.

Znacznie lepsze widowisko stworzyli w Berlinie Turcy i Holendrzy. W 35. minucie Samet Akaydin zdobył głową bramkę po precyzyjnym dośrodkowaniu 19-letniego Ardy Gulera, którego za to zagranie wycałował trener Vincenzo Montella. W drugiej połowie młody piłkarz Realu Madryt był bliski podwyższenia wyniku, ale jego strzał z rzutu wolnego trafił w słupek.

Ale selekcjoner Gareth Southgate, który w sobotę po raz setny prowadził drużynę narodową Anglii, był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. „Moim zdaniem piłkarze byli wspaniali. Graliśmy najlepiej jak do tej pory” – ocenił na konferencji prasowej.

Po wyłącznie remisach lub skromnych, wymęczonych zwycięstwach w meczach z co najwyżej przeciętnymi rywalami Anglia cały czas czeka na zaprezentowanie w pełni swojego potencjału w ataku. W pięciu spotkaniach zdobyła pięć goli – po dwa zdobyli kapitan Harry Kane oraz młoda gwiazda światowej piłki Jude Bellingham.

Trzeci mecz ćwierćfinałowy i trzecia dogrywka – takiej sytuacji jeszcze nie było, od kiedy w 1996 roku wprowadzono w ME ćwierćfinały. Spotkanie Anglików ze Szwajcarami w Duesseldorfie toczyło się w wolnym tempie, a ciekawiej zrobiło się dopiero w 75. minucie, kiedy Breel Embolo dał prowadzenie Helwetom. Pięć minut później wyrównał Bukayo Saka po pierwszym celnym strzale reprezentacji Anglii na bramkę rywali.

Hiszpania z Francją oraz Anglia z Holandią – to pary półfinałowe piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. W sobotę awans wywalczyli Anglicy, pokonując w rzutach karnych Szwajcarów, oraz Holendrzy, którzy wygrali z Turkami 2:1.

– Musiałem spróbować wszystkiego w swojej karierze i to bardzo pomogło mi nauczyć się kontratakować, ponieważ angażowałem się w grę ofensywną. Jestem lewym obrońcą, ale zdarzało mi się też grać jako prawoskrzydłowy. Będę dawał z siebie wszystko bez względu na to, gdzie zagram. Najważniejsze jest zwycięstwo

Lewy obrońca dwa lata temu przeszedł z Brighton do Chelsea za 62 mln funtów. Początkowo miał problemy z aklimatyzacją w nowym klubie, jednak w drugiej części zeszłego sezonu wywalczył miejsce w pierwszym składzie „The Blues”. Dlatego selekcjoner Luis de la Fuente powołał go na turniej rozgrywany w Niemczech. Wygrywa konkurencje z Alejandro Grimaldo, który miał znakomity sezon w Bayerze Leversusen.

– Pozostało jeszcze kilka kroków. Musimy podjąć jeszcze jeden wysiłek, aby dostać się do finału

– Moja obecna forma jest owocem wielu lat codziennej pracy w milczeniu. Nikt nie dał mi nic za darmo, ale teraz jestem bardzo szczęśliwy. Wiedziałem, że jeśli dam z siebie wszystko, to wszystko może się zdarzyć. Spełniam swoje marzenie i wiem, że wiele osób oddałoby wszystko, aby być na moim miejscu

Grający na lewej obronie Cucurella jest pewnym punktem drużyny. Uważa, że to zasługa jego sumiennej pracy w Chelsea Londyn, gdzie występuje od 2022 roku.

Półfinał Hiszpania – Francja odbędzie się we wtorek w Monachium, zaś pojedynek Anglii z Holandią w środę w Dortmundzie. Zarówno Francja, jak i Holandia były grupowymi rywalami Polski. Biało-czerwoni przegrali z Holendrami 1:2, a z „Trójkolorowymi” zremisowali 1:1.

Na piłkarzy Hiszpanii, mistrzów Europy z 1964, 2008 i 2012, kurs wynosi 2,9:1 lub 3:1. Postawienie na Francję i Anglię to typ w zakładach bukmacherskich 5:1.

Hiszpanie, którzy w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw Europy pokonali Niemców 2:1, są faworytami bukmacherów, nie tylko w półfinałowym starciu z Francuzami, wicemistrzami świata, ale i walki o trofeum. Do ćwierćfinałów numerem jeden bukmacherów była Anglia.

Mecz Hiszpanii z Francją zostanie rozegrany we wtorek o godz. 21 w Monachium. Dzień później o tej samej godzinie Holandia zmierzy się w Dortmundzie z Anglią. Obsada sędziowska tego spotkania nie jest jeszcze znana.

Słoweniec Slavko Vincic, a nie jak spekulowano Szymon Marciniak, będzie sędzią głównym półfinału Hiszpania – Francja w piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech. Mecz odbędzie się we wtorek w Monachium.

6. Griezmann, Hernandez, Laporte i Le Normand, czyli piłkarze dwóch kultur

Francuzi Antoine Griezmann i Theo Hernandez, którzy dorastali jako piłkarze po drugiej stronie Pirenejów, zmierzą się z mającym francuskie korzenie reprezentantem Hiszpanii Aymericem Laporte we wtorek w Monachium w półfinale mistrzostw Europy.

Griezmann to wychowanek Realu Sociedad San Sebastian, gdzie rozpoczął przygodę z futbolem mając 14 lat. Od 2014 roku występuje w Atletico Madryt, z trzyletnią przerwą w Barcelonie. Po hiszpańsku mówi równie dobrze, jak po francusku, jego żona jest Hiszpanką, a dzieci mają hiszpańskie imiona: Mia, Amaro i Alba.

Theo Hernandez w wieku 12 lat przyjechał do Madrytu ze swoim starszym bratem Lucasem (z powodu kontuzji nieobecny na Euro 2024), gdzie ich ojciec Jean-Francois grał w Rayo Vallecano. Jako 15-latek Theo zaczął grać w klubie Rayo Majadahonda, a następnie w Atletico, Alaves, Realu Madryt i Realu Sociedad. Od pięciu lat jest zawodnikiem AC Milan. Sam przyznaje, że lepiej mówi po hiszpańsku niż po francusku. Miał propozycję gry w reprezentacji Hiszpanii, ale z niej nie skorzystał.

Na środku obrony „La Roja” w mistrzostwach Europy w Niemczech grają dwaj piłkarze pochodzenia francuskiego – Laporte i Robin Le Normand, lecz ten drugi nie będzie mógł zagrać przeciwko „Trójkolorowym” ze względu na żółte kartki.

Laporte występował w drużynie Francji U17, U18, U19 i U21. Był też powoływany do pierwszej reprezentacji w 2016 i 2017 roku, ale mecze oglądał z ławki rezerwowych, a w 2019 nie przyjechał na zgrupowanie z powodu kontuzji. Nie było więc przeszkód formalnych, by zmienić barwy i już jako reprezentant Hiszpanii grał we wszystkich meczach Euro w 2021 roku.

Związków z południowym sąsiadem w kadrze Francji jest więcej. W sezonie 2023/24 Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni zdobyli z Realem Madryt mistrzostwo Hiszpanii i triumfowali w Lidze Mistrzów. Podczas konferencji prasowych Tchouameni zaskoczył dziennikarzy perfekcyjną znajomością języka. Zawdzięcza ją… matce, nauczycielce hiszpańskiego.

W drużynie „Królewskich” dołączy do nich wkrótce Kylian Mbappe. Jego oficjalną prezentację na stadionie Santiago Bernabeu zaplanowano 16 lipca, dwa dni po finale Euro, ale kapitan reprezentacji Francji od pewnego czasu przygotowuje się do przeprowadzki z Paryża do Madrytu i już nieźle mówi po hiszpańsku. Podobnie jak Jules Kounde, zawodnik Barcelony.