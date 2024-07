1. Po raz 25. zdecydowały karne

Mecz ćwierćfinałowy turnieju w Niemczech między Anglią a Szwajcarią był 25. spotkaniem w historii piłkarskich mistrzostw Europy, a trzecim w tegorocznej imprezie, w którym do wyłonienia zwycięzcy konieczne okazały się rzuty karne. Zwyciężyła w nich Anglia 5-3. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce było 1:1.

Dzień wcześniej w tej samej rundzie „jedenastki” rozstrzygnęły spotkanie Francji z Portugalią (5-3), a w 1/8 finału – Portugalii ze Słowenią (3-0).

Najczęściej w historii ME – aż siedem razy – rzuty karne decydowały w spotkaniach Włoch, w tym w lipcu 2021 roku w wygranym finale poprzednich ME. Italia łącznie odniosła cztery zwycięstwa w tych konkursach.

Dwukrotnie karne zdecydowały o losie polskich piłkarzy. Podczas Euro 2016 biało-czerwoni w 1/8 finału wyeliminowali w ten sposób Szwajcarię, a następnie w ćwierćfinale ulegli Portugalii, gdy „jedenastki” nie wykorzystał Jakub Błaszczykowski.

Zanim niemiecki arbiter Karl Wald wpadł na pomysł, by w przypadku nierozstrzygniętego meczu o zwycięstwie decydowały rzuty karne, zdawano się na tzw. ślepy los i rzut monetą. W ten sposób m.in. w 1968 roku do finału ME awansowali Włosi.

Po raz pierwszy w ME rzuty karne wykonywano w 1976 roku i to od razu w finale. Techniczna „podcinka” Antonina Panenki zapewniła reprezentacji Czechosłowacji tytuł i przeszła do historii futbolu.

Mecze mistrzostw Europy rozstrzygane w rzutach karnych:

1976

finał: Czechosłowacja – RFN 2:2, 5-3 w karnych

1980

mecz o 3. miejsce: Czechosłowacja – Włochy 1:1, 9-8 w karnych

1984

półfinał: Hiszpania – Dania 1:1, 5-4 w karnych

1992

półfinał: Dania – Holandia 2:2, 5-4 w karnych

1996

ćwierćfinał: Anglia – Hiszpania 0:0, 4-2 w karnych

ćwierćfinał: Francja – Holandia 0:0, 5-4 w karnych

półfinał: Czechy – Francja 0:0, 6-5 w karnych

półfinał: Niemcy – Anglia 1:1, 6-5 w karnych

2000

półfinał: Włochy – Holandia 0:0, 3-1 w karnych

2004

ćwierćfinał: Portugalia – Anglia 2:2, 6-5 w karnych

ćwierćfinał: Holandia – Szwecja 0:0, 5-4 w karnych

2008

ćwierćfinał: Turcja – Chorwacja 1:1, 3-1 w karnych

ćwierćfinał: Hiszpania – Włochy 0:0, 4-2 w karnych

2012

ćwierćfinał: Włochy – Anglia 0:0, 4-2 w karnych

półfinał: Hiszpania – Portugalia 0:0, 4-2 w karnych

2016

1/8 finału: Polska – Szwajcaria 1:1, 5-4 w karnych

ćwierćfinał: Portugalia – Polska 1:1, 5-3 w karnych

ćwierćfinał: Niemcy – Włochy 1:1, 6-5 w karnych

2021

1/8 finału: Szwajcaria – Francja 3:3, 5-4 w karnych

ćwierćfinał: Hiszpania – Szwajcaria 1:1, 3-1 w karnych

półfinał: Włochy – Hiszpania 1:1, 4-2 w karnych

finał: Włochy – Anglia 1:1, 3-2 w karnych

2024

1/8 finału: Portugalia – Słowenia 0:0, 3-0 w karnych

ćwierćfinał: Francja – Portugalia 0:0, 5-3 w karnych

ćwierćfinał: Anglia – Szwajcaria 1:1, 5-3 w karnych