Holandia wyszła z „polskiej” grupy z trzeciego miejsca, ale fazę pucharową przechodzi bez dogrywek i karnych. Anglia wygrała swoją grupę, lecz w ciągu 90 minut zwyciężyła dotychczas tylko raz. W środę o godz. 21 oba zespoły zmierzą się w Dortmundzie w drugim półfinale Euro 2024.

– Anglia awansowała do ostatniej czwórki po słabych występach przeciwko rywalom, których na papierze powinna była z łatwością pokonać, podczas gdy Holandia przeszła wahania i brakowało jej 20 minut do wyeliminowania w ćwierćfinale z Turcją

– napisała agencja Reuters.

Reprezentacja Anglii jest najbardziej, obok Francji, krytykowanym półfinalistą turnieju w Niemczech. Drużyna Garetha Southgate’a nie zachwyca stylem i sposobem gry, ale konsekwentnie realizuje kolejne cele.

W fazie grupowej angielscy piłkarze kolejno: pokonali Serbię 1:0, zremisowali z Danią 1:1 oraz ze Słowenią 0:0. W 1/8 finału wygrali ze Słowacją 2:1 po dogrywce, ratując się przed odpadnięciem w ostatnich sekundach doliczonego czasu (gol Jude’a Bellinghama na 1:1), natomiast w ćwierćfinale zremisowali ze Szwajcarią 1:1 i lepiej wykonywali rzuty karne (5-3).

Trener Southgate podkreśla jednak, że jego piłkarze świetnie wywiązują się ze swoich zadań, szczególnie pod względem mentalnym.

– stwierdził selekcjoner Anglików.

– dodał.

Holendrzy występowali w „polskiej” grupie D, w której najpierw pokonali drużynę Michała Probierza 2:1, następnie zremisowali z Francją 0:0 i ulegli niespodziewanie Austrii 2:3.

Lepiej spisują się w fazie pucharowej, jako jedyni spośród półfinalistów rozstrzygnęli oba swoje mecze bez konieczności dogrywki lub rzutów karnych. W 1/8 finału pokonali w świetnym stylu Rumunię 3:0, a w ćwierćfinale wygrali z Turcją 2:1, choć do 70. minuty przegrywali.

Łącznie Holendrzy oddali dotychczas w turnieju 20 celnych strzałów i zdobyli dziewięć bramek.

Po ciężkim spotkaniu z Turkami selekcjoner „Pomarańczowych” Ronald Koeman podkreślił, że jego drużyna wykazała się wielkim sercem, odrabiając stratę.

– Jesteśmy naprawdę dumni. Musieliśmy dzisiaj cierpieć, ale nie ma łatwych spotkań. (Rywale – PAP) włożyli w to wszystko. To był emocjonujący mecz, a my mieliśmy wielkie serca. Półfinał? Anglia ma dobrych zawodników, ale my też. W środę będzie historyczny wieczór w meczu pomiędzy dwoma wielkimi rywalami