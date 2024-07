Szymon Marciniak, który wbrew przewidywaniom nie będzie sędziował finału piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech, podziękował kibicom za wsparcie. „Kończymy ten turniej z głową podniesioną do góry, klata wypięta do przodu” – dodał w nagraniu na Instagramie.

– Cześć, prosto z bazy we Frankfurcie kończymy ten turniej z głową podniesioną do góry, klata wypięta do przodu. Dziękuję wszystkim kibicom za trzymanie kciuków, za pozdrowienia, za miłe komentarze. W turnieju jest, jak jest. Zawsze jeden zespół może sędziować w turniejowym finale. Tym razem to nie my, ale trzymamy kciuki za naszych kolegów. Lecimy dalej. Widzimy się na zielonych boiskach. Pozdrawiam was serdecznie, Szymon Marciniak