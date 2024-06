W 1992 roku Dania wygrała z Niemcami 2:0 w finale mistrzostw Europy, a jednym z bohaterów tamtego meczu w Goeteborgu był duński bramkarz Peter Schmeichel. W sobotę (29 czerwca) jego urodzony w 1986 roku syn Kasper, również broniący duńskiej bramki, był wyróżniającym się zawodnikiem w spotkaniu 1/8 finału ME z Niemcami w Dortmundzie, ale Duńczycy przegrali 0:2.

Niemcy pokazali więcej jakości i zasłużenie wygrali z Danią

1/8 finału: Niemcy – Dania 2:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Kai Havertz (53-karny), 2:0 Jamal Musiala (68).

Żółta kartka – Dania: Alexander Bah, Joakim Maehle, Joachim Andersen.

Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Widzów 61 612.

Niemcy: Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Nico Schlotterbeck, David Raum (80. Benjamin Henrichs) – Leroy Sane (88. Waldemar Anton), Robert Andrich (64. Emre Can), Ilkay Guendogan (64. Niclas Fuellkrug), Toni Kroos, Jamal Musiala (80. Florian Wirtz) – Kai Havertz.

Dania: Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen (81. Jacob Bruun Larsen) – Alexander Bah (81. Victor Kristiansen), Thomas Delaney (69. Christian Norgaard), Pierre-Emile Hojbjerg, Joakim Maehle – Andreas Skov Olsen (69. Yusuf Poulsen), Rasmus Hojlund (81. Jonas Wind), Christian Eriksen.

Gospodarze rozpoczęli mecz z dużym animuszem. W 4. minucie padł gol po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i główce Nico Schlotterbecka, lecz angielski sędzia Michael Oliver go nie uznał, odgwizdując faul jednego z niemieckich piłkarzy.

W 7. minucie Schmeichel obronił groźny strzał z dystansu Joshuy Kimmicha, a po chwili po rzucie rożnym główkę Schlotterbecka. Trzy minuty później nie dał się zaskoczyć Kaiowi Havertzowi, który uderzył z woleja.

Później tempo spadło, gra się wyrównała i coraz częściej atakowali Duńczycy. Niezłą okazję zmarnował Joakim Maehle. Swoją szansę miał rozgrywający 134. mecz w narodowych barwach, rekordzista pod tym względem Christian Eriksen, który wykonywał rzut wolny z 18 metrów od bramki Manuela Neuera, lecz trafił w mur.

Kilka minut później nad stadionem przeszła burza z piorunami. Sędzia przerwał grę i piłkarze zeszli do szatni. Przerwa trwała blisko pół godziny, a po niej znów zaatakowali Niemcy. W 37. minucie Havertz oddał silny strzał główką z kilku metrów, lecz Schmeichel był dobrze ustawiony.

Ostatnią groźną akcję przed przerwą przeprowadzili Duńczycy. Szybką kontrę kończył Rasmus Hojlund, któremu zabrakło centymetrów, by skutecznie przerzucić piłkę nad wybiegającym z bramki Neuerem.

Decydujący moment nastąpił między 51. a 53. minutą. Najpierw w zamieszaniu w polu karnym gola strzelił Joachim Andersen, lecz minimalnie z pozycji spalonej, a kilkadziesiąt sekund później ten sam zawodnik dotknął piłki ręką we własnym polu karnym. „Jedenastkę” wykorzystał Havertz. Piłkarz Arsenalu Londyn miał jeszcze kilka znakomitych okazji strzeleckich, będąc sam na sam ze Schmeichelem, lecz nie potrafił go pokonać.

Wyręczył go Jamal Musiala, który w 68. minucie ustalił wynik strzałem w długi róg. Było to jego trzecie trafienie i prowadzi w klasyfikacji strzelców turnieju ex aequo z Gruzinem Georgesem Mikautadze. 21-letni pomocnik Bayernu Monachium jest drugim najmłodszym zdobywcą trzech bramek na Euro. Młodszym był tylko Anglik Wayne Rooney.

Mecz był praktycznie rozstrzygnięty. Duńczycy dokonali pięciu zmian w składzie, ale nie przełożyło się to na bramki, ani na stwarzane sytuacje strzeleckie. Niemcy mogli podwyższyć, lecz albo brakowało im skuteczności, albo sędzia liniowy sygnalizował pozycję spaloną.

W ćwierćfinale Niemcy zmierzą się ze zwycięzcą niedzielnego meczu Hiszpania – Gruzja.

Mistrzostwa Europy 2024 – Niemcy – Dania 2:0 (opinie)

Po meczu Niemcy – Dania (2:0) powiedzieli:

Julian Nagelsmann (trener reprezentacji Niemiec):

– To był szalony mecz! Pierwsze 20 minut było najlepszymi w turnieju, potem burza, myśleliśmy, że przegrywamy (po nieuznanej bramce Joachima Andersena – PAP), a wyszliśmy na prowadzenie. Kai (Havertz) spisał się bardzo dobrze z rzutu karnego. W pierwszej połowie były momenty, gdy brakowało nam stabilności, a Eriksen znajdował sobie wolne miejsce. Po przerwie byliśmy znacznie lepsi i zawsze dobrze jest zachować czyste konto. To nie był łatwy mecz. Jednak mimo przeciwności losu – jak w meczu ze Szwajcarią – poradziliśmy sobie dzięki pomocy publiczności. Jestem dumny z zespołu, który zaczyna zdawać sobie sprawę, jak jest naprawdę dobry.

Kasper Hjulmand (trener reprezentacji Danii):

– W ostatnich latach pokazaliśmy, że jesteśmy blisko wielkich drużyn, ale brakuje nam tylko jednej rzeczy: musimy kreować i wykorzystywać więcej szans. Chorwacja ma za sobą kilka świetnych lat i to jest miejsce, w którym chcemy być. Nasi kibice są niesamowici i jeszcze raz muszę im podziękować za wsparcie tutaj w Niemczech, a także u siebie. Mam świetną drużynę ze znakomitymi zawodnikami, którzy wspierają się nawzajem. Jestem z niej dumny, ma ona przed sobą świetlaną przyszłość.

Neuer i Kroos coraz wyżej pod względem liczby meczów

Niemiec Manuel Neuer rozegrał w sobotę 19. mecz w turnieju finałowym mistrzostw Europy. Tym samym śrubuje rekord wśród bramkarzy z największą liczbą występów w historii. 17 odnotował Włoch Gianluigi Buffon.

Po raz 18. w ME na boisku pojawił się niemiecki pomocnik Toni Kroos, który jest wśród siedmiu piłkarzy najczęściej grających.

Rekordzistą pozostaje 39-letni Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który ma za sobą 28 meczów w ME. Jest też jedynym piłkarzem, który wystąpił w sześciu edycjach tej imprezy.

Klasyfikacja piłkarzy z największą liczbą występów w ME (* – piłkarz aktywny):

28 meczów: *Cristiano Ronaldo (Portugalia) 2004-2024

21 meczów: *Pepe (Portugalia) 2008-2024

19 meczów: Joao Moutinho (Portugalia) 2008-2021

*Manuel Neuer (Niemcy) 2012-2024

18 meczów: Bastian Schweinsteiger (Niemcy) 2004-2016

Leonardo Bonucci (Włochy) 2012-2021

*Toni Kroos (Niemcy) 2012-2024

17 meczów: Gianluigi Buffon (Włochy) 2004-2016

Giorgio Chiellini (Włochy) 2008-2021

16 meczów: Edwin van der Sar (Holandia) 1996-2008

Lilian Thuram (Francja) 1996-2008

Cesc Fabregas (Hiszpania) 2008-2016

Andres Iniesta (Hiszpania) 2008-2016

*Rui Patricio (Portugalia) 2008-2021

Jordi Alba (Hiszpania) 2012-2021

*Thomas Mueller (Niemcy) 2012-2024

Luka Modric (Chorwacja) 2008-2024

Mistrzostwa Europy 2024 – wyniki i program fazy pucharowej

Wyniki i program fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw Europy:

1/8 finału

29 czerwca, sobota

1. Szwajcaria – Włochy 2:0 (1:0)

2. Niemcy – Dania 2:0 (0:0)

30 czerwca, niedziela

3. Anglia – Słowacja (Gelsenkirchen, 18.00)

4. Hiszpania – Gruzja (Kolonia, 21.00)

1 lipca, poniedziałek

5. Francja – Belgia (Duesseldorf, 18.00)

6. Portugalia – Słowenia (Frankfurt, 21.00)

2 lipca, wtorek

7. Rumunia – Holandia (Monachium, 18.00)

8. Austria – Turcja (Lipsk, 21.00)

ćwierćfinały

5 lipca, piątek

zwyc. 4 – Niemcy (Stuttgart, 18.00)

zwyc. 6 – zwyc. 5 (Hamburg, 21.00)

6 lipca, sobota

zwyc. 3 – Szwajcaria (Duesseldorf, 18.00)

zwyc. 7 – zwyc. 8 (Berlin, 21.00)

półfinały

9 lipca, wtorek

zw. 4/Niemcy – zw. 6/zw. 5 (Monachium, 21.00)

10 lipca, środa

zw. 7/zw. 8 – zw. 3/Szwajcaria (Dortmund, 21.00)

finał – 14 lipca, niedziela (Berlin, 21.00).

