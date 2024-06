Real Madryt i Kylian Mbappe osiągnęli porozumienie, na mocy którego będzie on zawodnikiem klubu przez następne pięć sezonów – poinformował lakonicznie klub. Umowę z gwiazdą futbolu podpisano niecałe 48 godzin po zwycięstwie „Królewskich” w finale Ligi Mistrzów na Wembley.

Francuski napastnik, uważany za jednego z najlepszych graczy w historii piłki nożnej, podpisał kontrakt do 2029 roku i otrzyma premię w wysokości 100 milionów euro. Zostanie ona rozłożona na pięć lat kontraktu. Mbappe będzie nosił koszulkę z numerem 9, zwolnionym przez Karima Benzemę. Klub nie ustalił jeszcze daty prezentacji zawodnika, ale wszystko wskazuje na to, że nastąpi to dopiero po mistrzostwach Europy.

Mbappe swoją seniorską karierę rozpoczął w AS Monaco i w sezonie 2016/17 zdobył z tym klubem mistrzostwo Francji. Następnie został wypożyczony do Paris Saint-Germain, a później wykupiony za 180 mln euro. Ze stołeczną drużyną sześć razy zdobył mistrzostwo kraju i trzykrotnie Puchar Francji.

– Mistrzowie Europy wzmacniają swój zespół światową gwiazdą, która miała swój najlepszy sezon w PSG (44 gole) i była najlepszym strzelcem w ostatnich sześciu mistrzostwach Francji

– napisał klub z Madrytu na swojej stronie internetowej.

Po ogłoszeniu odejścia z Paris Saint-Germain, gdzie jego kontrakt wygasa 30 czerwca, 25-letni kapitan reprezentacji Francji otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Opuszcza Paryż po siedmiu sezonach spędzonych w klubie i ze statusem najlepszego strzelca w historii PSG (256 bramek w 308 występach we wszystkich rozgrywkach), ale z mieszanym dziedzictwem, naznaczonym burzliwym końcem jego relacji z fanami i trenerami.

W Madrycie Mbappe stworzy nową jakość w ataku, obok Anglika Jude’a Bellinghama i Brazylijczyka Viniciusa Juniora. Cała trójka pod wodzą włoskiego trenera Carlo Ancelottiego będzie teraz musiała połączyć siły nie tylko na boisku, ale i poza nim.

Według hiszpańskiej prasy Francuz ma otrzymywać jedną z najwyższych pensji w historii klubu – około 35 milionów euro brutto za sezon – tuż powyżej kwot Viniciusa i Bellinghama, dwóch obecnych gwiazd szatni, ale daleko od jego uposażeń w Paryżu, szacowanych na 70 milionów euro rocznie, nie licząc premii.

Paryż – Mbappe poza kadrą na igrzyska

Kylian Mbappe i Antoine Griezmann zostali pominięci w ogłoszonej w poniedziałek wstępnej liście 25 piłkarzy powołanych przez gospodarzy na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Trener Francuzów Thierry Henry ostateczny skład ma podać do 3 lipca.

Obaj zawodnicy wyrazili chęć udziału w igrzyskach w Paryżu, ale ich hiszpańskie kluby – Real Madryt, w którym 25-letni Mbappe ma zagrać w przyszłym sezonie, i Atletico Madryt, w którym występuje 33-letni Griezmann – oświadczyły, że ich nie zwolnią.

Zdobywca trofeum mistrzostw świata i kapitan reprezentacji Francji, Mbappe, poprowadzi „Trójkolorowych” na turnieju Euro 2024, który odbędzie się od 14 czerwca do 14 lipca w Niemczech.

– Muszę podać dość realistyczną listę, nawet jeśli wiem, że jest ona wirtualna

– powiedział trener reprezentacji olimpijskiej Francji Thierry Henry, po czym dodał, że „wciąż ma nadzieję”, że będzie mógł liczyć na Mbappe podczas turnieju.

– Wszystko jest otwarte dla każdego, ale musimy podać listę, aby każdy mógł się przygotować. Ale nikomu nie zamykamy drzwi

– dodał.

Duet Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery i Bradley Barcola oraz napastnik Lyonu Alexandre Lacazette zostali wymienieni na wstępnej liście.

– To wstępna lista, ona może ewoluować i moim zdaniem będzie ewoluować

– kontynuował Henry, który ma świadomość, że ostateczny termin upływa 3 lipca.

Źródło bliskie Paris Saint-Germain wskazało, że władze mistrza kraju odmówiły zwolnienia 18-letniego Zair-Emery’ego i 21-letniego Barcoli, którzy również zostali powołani na Euro 2024 w Niemczech.

Były napastnik Francji i Arsenalu Henry ogłosił nazwiska tylko dwóch graczy w wieku powyżej 23 lat, mimo że miał prawo do trzech, wybierając 33-letniego Lacazette’a, którego opisał jako „gracza wysokiej jakości, przywódcę drużyny” i napastnika Jean-Philippe’a Matetę z Crystal Palace.

Francja rozpocznie treningi 16 czerwca. Mecze towarzyskie zakontraktowano kolejno z Paragwajem 4 lipca w Bayonne, Dominikaną 11 lipca i Japonią 17 lipca w Tulonie.

Olimpijski turniej piłkarski rozpocznie się 24 lipca i potrwa do 9 sierpnia. Francja w grupie zagra ze Stanami Zjednoczonymi, Nową Zelandią i Gwineą.