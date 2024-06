Trener piłkarzy Realu Madryt Carlo Ancelotti przyznał po zwycięstwie nad Borussią Dortmund 2:0 w finale Ligi Mistrzów w Londynie, że ten sukces rodził się w bólach. „To było bardzo trudne, o wiele bardziej niż sądziliśmy” – przyznał Włoch.

Do przerwy meczu na Wembley znacznie lepsze wrażenie sprawili piłkarze z Dortmundu. Między 21. i 28. minutą mieli aż trzy znakomite sytuacje, a „Królewscy” w pierwszej połowie nie stworzyli praktycznie żadnej groźnej sytuacji.

– przyznał Ancelotti.

W miarę upływu czasu jego zespół wyglądał jednak coraz lepiej, a zmęczona Borussia nie była w stanie już się przeciwstawić. Gole dla „Królewskich” strzelili Dani Carvajal głową (74.) i Vinicius Junior (83).

Prawie 65-letni Ancelotii już po raz szósty poprowadził drużynę w finale LM, a triumfował po raz piąty. Wcześniej – po dwa razy z AC Milan (2003, 2007) i z Realem (2014, 2022).

– Nigdy się do tego nie przyzwyczaję, bo było ciężko, bardzo trudno. Bardziej niż się spodziewałem. W pierwszej połowie musieliśmy cierpieć. W drugiej graliśmy już lepiej, w sposób bardziej zrównoważony, mieliśmy mniej strat. Ale to teraz drobnostki. Wygraliśmy! To marzenie, które wciąż trwa