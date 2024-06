Hubert Polowczyk na koniu K`Ermitage Premices, z KS Cortina Kaczenice wygrał jeździeckie Grand Prix Polski w Olszy z okazji 25-lecia KJ Agrohandel Śrem.

Polowczyk wyprzedził Leszka Gramzę (Stowarzyszenie Rodan Club) o ponad 2 sekundy i to on odebrał kluczyki do samochodu osobowego. Podium zamknął reprezentant gospodarzy Dawid Skiba (KJ Agrohandel Śrem).

Hubert Polowczyk przygotowuje się do kolejnych zawodów, ale nie liczy już raczej na nominację do kadry na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu: