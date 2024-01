Lubscy urzędnicy przypominają, aby zadbać o psy i koty podczas ujemnych temperatur. Przy wielu wiejskich posesjach czworonogi wciąż trzymane są w budach. Warto na czas mrozów wpuścić psa do domu.

Posiadanie takich zwierząt to zobowiązanie. – Musimy o nie zadbać. Powinny mieć stały dostęp do wody. Ważne jest, aby buda w zimę była docieplona chociaż słomą. Jeśli nie możemy tego zrobić, wpuśćmy psa do garażu, piwnicy, a najlepiej do domu – mówi Magdalena Drosik, inspektor do spraw ochrony zwierząt przy lubskim magistracie:

– Jeśli widzimy, że zwierzęta utrzymywane są w urągających i zagrażających ich zdrowiu warunkach, nie bójmy się reagować – zaznacza Magdalena Drosik:

Widząc zwierzęta trzymane przy posesjach w warunkach zagrażających ich życiu, fakt ten powinniśmy zgłosić do urzędu miejskiego, na policję czy straż miejską.