– W tym liście są rzeczy wstrząsające. Ja się z nim zapoznałam wczoraj. To są rzeczy absolutnie porażające, (…)oskarżenia o skrajnie nieobyczajne zachowanie zarządu, o skrajnie nieobyczajne sytuacje w urzędzie, (…) o wykorzystywanie pozycji służbowej do wymuszania, skłaniania do zachowań absolutnie nie do przyjęcia

– Powołano ponad 40 spółek, program. To miało być budownictwo mieszkań dla młodych (…). Co jest efektem kilku lat działalności tej instytucji? Na pewno podwyższenie funduszu wynagrodzeń dla władających tą instytucją – i to w skali naprawdę imponującej, w ciągu kilku lat wzrost funduszu wynagrodzeń dla władających tą instytucją to jest ponad 500 proc. – powiedział premier. – I przez te lata i za te pieniądze, jakie przede wszystkim przejadali, zbudowali jeden blok z 40 mieszkaniami

– Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów

– Nauczyłem się czegoś w tej kampanii, niczego nie będę narzucał mniejszym partiom koalicyjnym. Wszyscy musimy robić to, w co najgłębiej wierzymy. Więc to do nich będzie w dużej mierze ta decyzja należała

– Są za i przeciw. W różnych województwach to różnie wygląda. Ja na pewno nie będę niczego narzucał. Moim zadaniem – jako lidera Koalicji Obywatelskiej – będzie osiągnięcie maksymalnie dobrego wyniku i potwierdzenie tego, co stało się 15 października także w sejmikach wojewódzkich

– Jako premier rządu koalicji 15 października jestem przekonany, że dobrze byłoby pokazać, że jesteśmy jedną, zwartą, wielką, solidarną ekipą. Gdyby to tylko ode mnie zależało, to chętnie poszedłbym takim frontem, czyli jako koalicja 15 października

6. Tusk o długu publicznym: potrzebny nam jest długofalowy, spokojny marsz

Jak stwierdził na konferencji prasowej po środowym (3 stycznia) posiedzeniu rządu premier Tusk, odpowiadając na pytanie dot. długu publicznego, planowana wizyta w Londynie to „byłby stosowny moment, by precyzyjnie opisać nasze plany i przekonać (do nich) również inwestorów zagranicznych”.

– Zarówno dług, jak i rosnące potrzeby pożyczkowe mogłyby skłaniać niektórych do zastanowienia się, czy naprawdę jest tak dobrze

– zauważył Tusk, dodając jednocześnie, że „zmiana, jaka zaszła w Polsce 15 października, z dnia na dzień zwiększyła poziom zaufania”. W ocenie premiera za granicą rząd obserwuje „same dobre reakcje i zaufanie do naszych intencji”.

Tusk podkreślił, że „potrzebny nam jest konsekwentny, długofalowy, spokojny marsz”. „Żadna nasza decyzja nie może oznaczać cierpienia jakiejś grupy w Polsce” – zaznaczył.

Według wstępnych szacunkowych danych zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2023 r. wyniosło ok. 1 bln 309,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 12,3 mld zł, czyli o 1 proc. w ujęciu miesięcznym – poinformowało Ministerstwo Finansów 20 grudnia ub.r. Resort podał także, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 26,3 mld zł, a dług w walutach obcych: ok. 283,1 mld z, co stanowi 21,6 proc. całego długu Skarbu Państwa.