Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zleciła Narodowemu Funduszowi Zdrowia przystąpienie do ugód sądowych z lekarzami, na których nakładał kary za przepisanie preparatów mlekozastępczych poza wskazaniami refundacji. Zapewniła w czwartek (25 lipca), że lekarze nie zapłacą kar, o które wcześniej wnioskował NFZ.

W czwartek (25 lipca) podczas wspólnej konferencji ministry zdrowia Izabeli Leszczyny oraz prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego poinformowali o kwestiach, które udało się uzgodnić między resortem a lekarzami.

– Kończymy spór wokół refundacji preparatu mlekozastępczego. Dobrostan tych maleńkich pacjentów jest najważniejszy

– poinformowała Leszczyna.

Wyjaśniła, że zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej wydał rekomendację, z której wynikało jednoznacznie, że to wskazanie producenta niekoniecznie musiało być tożsame ze wskazaniem medycznym.

Przekazała, że obecnie w sądach jest 25 spraw dotyczących sporu między NFZ a lekarzami w związku z przepisanymi przez nich preparatami mlekozastępczymi dla dzieci cierpiących na ciężkie alergie pokarmowe.

– Wydałam NFZ zalecenie, że ma przystąpić do ugód sądowych

– poinformowała. Zaznaczyła, że lekarze będą musieli się o taką ugodę zwrócić.

Leszczyna podkreśliła, że lekarze, przepisując to mleko swoim pacjentom, kierowali się najwyższą wartością, czyli dobrostanem pacjentów. Ponadto, jak dodała, mleko, które jest dedykowane pacjentom powyżej 12 miesiąca jest także refundowane, więc ubytek finansowy dla Skarbu Państwa był w zasadzie zerowy.

Druga kwestia, o której przypomniała Leszczyna, to zmiany dotyczące rozszerzenia możliwości wystawiania recept na bezpłatne leki osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia. Przekazała, że chce, by jesienią projekt ustawy był już w Sejmie.

Prezes NRL Łukasz Jankowski, odnosząc się do porozumienia w sprawie preparatu mlekozastępczego, ocenił, że „to, co do tej pory było niemożliwe, okazało się możliwe”.

– Dzisiaj wygrywają pacjenci, bo okazuje się, że ich potrzeby medyczne są ważniejsze niż czasem bezduszne zapisy prawne

– skomentował szef NRL.

Podkreślił, że ta decyzja to kolejny krok do tego, żeby nikt nigdy za ratowanie życia i zdrowia nie był karany.

Jankowski przekazał, że cały czas toczą się konsultacje dotyczące przyjmowania fentanylu przez osoby bez wskazań medycznych.

– Pomimo że nie mamy takiej skali zjawiska, jak ma miejsce za oceanem, to dziś już rozmawiamy o pierwszych środkach zaradczych. Uważamy, że rozwiązania, które proponuje ministerstwo, mogą być rozwiązaniami doraźnymi, natomiast przystąpiliśmy już do prac nad wypracowaniem standardu teleporady

– wyjaśnił.

Zaznaczył, że wypracowywany standard ma długofalowo, systemowo pozwolić na uniknięcie takich zjawisk, z jakimi mamy do czynienia, czyli łatwego dostępu do preparatów, które mogą być potencjalnie szkodliwe w drodze teleporad, po wypełnieniu ankiety.

Przekazał, że toczą się również rozmowy z resortem o „uszczelnieniu drzwi” do wykonywania zawodu lekarza poprzez zmiany w lekarskim egzaminie końcowym.

– Jesteśmy wspólnie zdania i rozmawiamy o tym, że sukcesywnie trzeba ten egzamin modyfikować, tak żeby rzeczywiście sprawdzał on wiedzę i umiejętności

– dodał.

Mieszanka mleka Neocate LCP w wielu przypadkach jest jedyną tolerowaną przez dzieci z ciężką alergią. Konflikt pomiędzy lekarzami a NFZ wynikał z tego, że od ponad dwóch lat NFZ refunduje ją tylko do 18. miesiąca życia, a potem zalecane jest inne mleko zastępcze. Z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci tolerują ten drugi preparat, niektórzy pediatrzy wystawiali recepty z refundacją na preparat mlekozastępczy. Fundusz nakładał na tych specjalistów kary – na jedną z lekarek w kwocie 160 tys. zł.

W obronę ukaranych lekarzy zaangażowany był samorząd lekarski i rzecznik praw pacjentów.