Normalność, zgoda i pewność jutra – to zadanie na nadchodzący rok, odbudujemy naszą pozycję i znaczenie w polityce międzynarodowej, Polska odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo – powiedział w orędziu noworocznym w TVP premier Donald Tusk.

„Drodzy państwo, powoli żegnamy rok 2023. Co to był za rok? W historii Polski zapisze się jako czas przełomu. Chcę wam za ten rok bardzo podziękować” – powiedział szef rządu, rozpoczynając orędzie noworoczne.

Dodał, że mijający rok „był trudny, pełen wielkich emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i tryumfu demokracji”. „Udało nam się pobić rekord wyborczej frekwencji. Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe i oto dziś, ja – w telewizji publicznej – już jako premier RP mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc: zwyciężymy – to już się stało, rozliczymy zło – to już się dzieje, naprawimy krzywdy – to tez już zaczynamy. I najważniejsze – pojednamy” – powiedział Tusk.

Szef rządu jednocześnie zaznaczył, że pojednanie „będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem”. Wyraził jednocześnie przekonanie, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota i wielki, silny naród. „I nie spocznę, póki to się nie stanie” – zaznaczył.

„Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi. Żebyście tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, te zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw i globalnych autorytetów. Ja miałem okazję słuchać tego podczas odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat, to dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności” – podkreślił Tusk.

„Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję” – dodał.

Szef rządu zaznaczył, że wszystkim marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. „To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi, zaufamy znowu nauce i ekspertom i zdrowemu rozsądkowi. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne” – zadeklarował.

Jak mówił, w tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna. „A że są niebezpieczne, potwierdziło się choćby wczoraj, kiedy naruszona została nasza przestrzeń powietrzna. Dlatego tak ważne jest dziś mówić prawdę i tylko prawdę” – zaznaczył premier Donald Tusk.

Podkreślał też potrzebę przywrócenia słowom – jak mówił – ich prawdziwego znaczenia. „Przywrócimy słowom ich prawdziwe znaczenie, a patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa” – podkreślił szef rządu.

„Będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać, to wam gwarantuję, nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo, wasze państwo, państwo pracujące dla każdej i każdego z was, bo ono należy do was i tylko do was” – powiedział Tusk, zwracając się w orędziu do Polaków.

Premier zachęcał też, by bawić się w Sylwestra i zapomnieć, choćby na chwilę, o codziennych troskach. Jednocześnie zaapelował, by w Nowym Roku rozpocząć wspólną pracę. „Bierzmy się wszyscy do wspólnej pracy, żebyśmy za rok uznali, że 2024 (rok) był dla nas wszystkich, dla Polski, rokiem szczęśliwym i bezpiecznym, rokiem dostatku i pojednania. Szczęśliwej Polski już czas, tego nam wszystkim serdecznie życzę” – zakończył premier.