W Porcie Lotniczym Zielona Góra powstanie kolejny terminal! Dziś został podpisany list intencyjny. Podpisy złożyli marszałek województwa lubuskiego oraz członkowie zarządu spółki Polskie Porty Lotnicze.

Jak podkreśla Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego, to wymagająca i trudna inwestycja.

– Naszym celem jest zwiększenie liczby odprawianych pasażerów, więc jeśli chcemy się rozwijać to nowy terminal jest koniecznością – dodaje:

Budowa nowego terminala to kolejny etap rozbudowy lotniska w Babimoście.

– Każda taka inwestycja to dla nas powód do dumy, bo to oznacza, że liczba pasażerów jest coraz większa – mówi Marcin Danił, wiceprezes zarządu Polskich Portów Lotniczych:

– Mamy wielkie plany i ambicje, dlatego też jesteśmy gotowi na tak duże inwestycje – dodaje Robert Narkun, prezes zarządu spółki Lotnisko Zielona Góra-Babimost:

Ostateczny projekt nowego terminala jeszcze nie powstał, ale jak mówi architekt Paweł Gołębiowski, będzie to nowoczesny, cieszący oko budynek:

Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów korzystających z lotniska w Babimoście będzie nowa droga.

– Dzięki tej inwestycji kierowcy będą mieli łatwiejszy dojazd bezpośrednio do portu lotniczego – mówi Tomasz Gacek z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Całkowity koszt budowy nowego terminala szacowany jest na 100 milionów złotych.