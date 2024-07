Od poniedziałku w Górzykowie – VII Mistrzostwa Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze. Oprócz zawodowców w Winnym Dworku zagrają też gwiazdy m.in. Leszek Lichota, Bartek Topa czy Ewa Błachnio.

– Przygotowania do tego wydarzenia trwają od wielu miesięcy a team organizacyjny to kilkadziesiąt osób – mówił na antenie Radia Zachód organizator Marcin Nitschke:

– Turniej jest otwarty dla kibiców, ale w trakcie rozgrywek obowiązują określone zasady – przypomina Marcin Nitschke:

Turniej potrwa do 31 lipca. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubuskiego a medialny Radio Zachód. Od poniedziałku do środy na naszej antenie Śniadanie ze snookerem z Górzykowa – od 9:00 do 12:00.

Plakat z harmonogramem VII Mistrzostw Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze pod polecanym artykułem