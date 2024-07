Policja otrzyma w przyszłorocznym budżecie państwa dodatkowy miliard zł na swe potrzeby: wyposażenie, sprzęt, logistykę – zapowiedział w środę (24 lipca) w Warszawie premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Policji.

W środę (24 lipca) w Warszawie odbywają się Centralne Obchody Święta Policji z udziałem m.in. marszałka Sejmu Szymona Hołowni, premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka.

Premier Donald Tusk poinformował, że jest po poważnej rozmowie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim i podjął decyzję – a szef MF „zobowiązał się ją wykonać po konsultacji” z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem – „o przekazaniu na potrzeby Policji, (jej) wyposażenia, sprzętu, potrzeb logistycznych – dodatkowego miliarda złotych w przyszłorocznym budżecie państwa”.

– dodał szef rządu, zwracając się do policjantów.

Tusk zaznaczył, że nikt nie ma wątpliwości, że codzienne bezpieczeństwo w olbrzymim stopniu zależy od Policji.

– Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić: nie ma państwa prawa bez Policji. Policja jest rdzeniem państwa praworządnego, a obywatele czują się bezpieczni tylko w takim państwie, gdzie jest jakaś siła, gdzie są ludzie zdeterminowani i dobrze przygotowani do egzekucji prawa

– mówił premier.

– powiedział Tusk.

Szef rządu wskazał, że „podobnie jak niezależny wymiar sprawiedliwości”, Policja jest „istotą i rdzeniem państwa prawa”.

– Wasza niezależność, to że na służbie słuchacie się tylko tego, co wypowiadacie w ślubowaniu, jest absolutnie kluczowe. Żaden polityk nie stoi nad wami wtedy, gdy pełnicie służbę

– mówił szef rządu.

– To wy pilnujecie prawa i praworządności i wtedy, gdy to robicie, każdy inny – niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, nawet jeśli to jest najwyższe stanowisko państwowe – on słucha was, a nie wy jego. Zawsze, gdy stoicie na straży prawa bądźcie pewni swego