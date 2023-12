We francuskim Masny, które jest miastem partnerskim Lubska, odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Lubsko miało w tym wydarzeniu swój mały udział. Samorząd zwrócił się bowiem z prośbą do miejscowych organizacji o wyroby rękodzielnicze, które potem przekazał do Francji.

– Odzew przekroczył nasze oczekiwania zwłaszcza, że finałem jarmarku jest wymierna pomoc dla Ukrainy – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Tuż po Nowym Roku z Masny do Lubska, a potem do Tarnopola wyruszy kolejny, dwunasty już transport z pomocą humanitarną. W tej chwili trwa jego przygotowanie.