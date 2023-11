Dziś w kalendarzu przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Warto więc uczcić to święto dostrzegając siebie nawzajem. Pogoń za karierą i pieniądzem, nadmiar pracy, brak czasu wolnego sprawiają, że zamykamy się w swoim świecie nie oglądając się na innych. Dziś jest okazja, aby powiedzieć kilka miłych słów sąsiadowi, uśmiechnąć się bezinteresownie do przechodzącej obok starszej kobiety. A może warto pomóc jej w niesieniu ciężkich zakupów do domu?

Hallo World Day wywodzi się ze Stanów zjednoczonych, a jego pomysłodawcami byli bracia Brian i Michael McCormack. W 1973 roku zaprotestowali oni przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Izraelem a Egiptem. Idea święta jest prosta – bądźmy dla siebie życzliwi, a spory rozwiązujmy poprzez rozmowy: