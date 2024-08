Na całym świecie obchodzony jest dziś Dzień Psa. Święto to ustanowione zostało w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych, a jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę tych czworonogów w życiu człowieka. Nie bez kozery bowiem mówi się „wierny jak pies”.

To także okazja do podziękowania i nagrodzenia naszych wiernych towarzyszy smakołykiem, długim spacerem czy po prostu przytuleniem pupila za ich służbę dla ratowania i pomocy innym. Psy są nieocenionymi tropicielami, przewodnikami osób niedowodzących czy niepełnosprawnych. Warto również pochylić się nad losem tych stworzeń, które przebywają w schroniskach i przytuliskach i dać im ten oczekiwany pełen ciepła nowy dom. – To przyjaciel, a nawet członek rodziny – mówią mieszkańcy Żagania: