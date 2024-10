W kalendarzu przypada dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Święto tym bardziej ważne, ponieważ ta niegdyś tradycyjna forma komunikowania się z innymi wyparta została przez nowoczesne technologie. Warto więc korzystając z podpowiedzi kalendarza pokusić się o odręcznie napisany, choć krótki list do bliskiej osoby.

Piękne kaligrafie, słowa pisane koniecznie piórem na okazjonalnej papeterii to już niestety przeszłość, którą zobaczyć możemy chyba tylko w kinach. A przecież praca nad charakterem pisma, wciąż doskonalonym kształtem liter była jeszcze nie tak dawno na porządku dziennym. Wykorzystajmy więc te kilka minut święta i sprawmy komuś radość. Niech listonosz nie kojarzy się tylko z wezwaniem do zapłaty czy rachunkami z gazowni. Może zamiast pospiesznie pisanych słów w komunikatorze dać się ponieść i spróbować swoich sił w listownej korespondencji. Wiele Lubuszanek przyznaje, że taki list, to miła niespodzianka: