W kalendarzu świąt nietypowych przypada Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. To znakomita sposobność do tego, aby podziękować tym wszystkim, którzy na co dzień wkładają w swoją pracę serce i sprawiają, że seniorzy czują się potrzebni i zauważani.

W Domu Aktywnego Seniora funkcjonującym przy żagańskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zajęcia uczęszcza trzydzieścioro doświadczonych mieszkańców. Każdego dnia zaczynają od wspólnego śniadania, po którym pod okiem opiekunów i instruktorów realizują swoje pasje, bawią się w rękodzieło czy uczestniczą w innych warsztatach tematycznych. Nad tym, aby dobrze i kreatywnie spędzali czas czuwa kilka osób. To właśnie dzięki ich inicjatywie i inwencji seniorzy czują się tu jak w drugim domu. – Cieszymy się, że mamy takich opiekunów. Przyjście tutaj i spędzenie razem chwil to dla nas święto – zaznaczają żaganianie: