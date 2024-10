Symboli jesieni wokół nas znaleźć można wiele. Jednym z nich jest kasztan, który dziś właśnie obchodzi swoje święto. Kto z nas nie wykonywał postaci kasztanowych jesiennymi wieczorami? Wielu Lubuszan mówi, że takie tworzenie ludzików, żyraf czy innych stworzeń przypomina czas dzieciństwa.

Również kwitnące kasztanowce prowokują uśmiech, bo odnoszą się do corocznych matur. Wierzy się, że jak zakwitną na czas, to egzamin dojrzałości pójdzie gładko. Kasztany wykorzystywane są także w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Nie zapominajmy także o jadalnej odmianie. Można je zjeść na surowo, pieczone a nawet sporządzić z nich kompot. W niektórych krajach Europy wzięciem cieszy się zupa kasztanowa. – A jak robić kasztanowe postaci, to najlepiej całą rodziną. Dobra zabawa murowana – mówią mieszkańcy Żar i Szprotawy: