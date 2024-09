W kalendarzu przypada dziś Dzień Kawy. Jedni uważają, że trzeba ją wypić koniecznie, aby podołać o poranku wyzwaniom. Inni zaś raczą się nią nieco później dla czystej przyjemności. Sypana, rozpuszczalna czy z ciśnieniowego ekspresu? Każdy ma swoje własne upodobania. A i dodatki do kawy bywają różne.

Statystyczny polski kawosz wypija dwie filiżanki dziennie. Rocznie jest to aż 95 litrów. Wydawałoby się, że to dużo, jednak wysiadamy przy Finach, którzy spożywają jej aż 4 razy więcej. Jedno jest pewne, warto celebrować to nietypowe święto i wybrać się do ulubionej kawiarni z wybranką czy w gronie przyjaciół, bo jak mówią Lubuszanie kawa smakowana w samotności nie smakuje tak bardzo: