Czwartoklasiści z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubsku wykonali plakat dla polskich żołnierzy służących w Libanie. Dzieci przygotowały dla wojskowych baner, na którym odbiły swoje dłonie i umieściły napis z pozdrowieniami.

Już wkrótce praca ta zostanie wysłana z Lubska do kraju, gdzie obecnie obowiązki wykonują mundurowi z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. – Chcemy w ten sposób pokazać, że szanujemy to, co robią nasi żołnierze. Ich służba, to nasze bezpieczeństwo, ale i ludzi z innych krajów – mówi Monika Przysmak dyrektorka placówki:

Sami uczniowie podkreślają, że bycie żołnierzem, to ważne zadanie. – Wojskowi mają także rodziny i mamy nadzieję, że sprawimy, że poczują się dzięki naszej pracy bliżej kraju i bliskich – dodają czwartoklasiści:

Dodajmy, że misja żołnierzy polskiego kontyngentu UNIFIL w Libanie trwa pół roku.