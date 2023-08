14. emerytura, wypłacana w 2023 r., wyniesie 2200 zł netto – ogłosił w niedzielę podczas wojewódzkich dożynek w Paradyżu (Łódzkie) prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Mówił też o nadchodzącym referendum, w którym, jego zdaniem, należy odpowiedzieć cztery razy „nie”.

Dodał, że 14. emeryturę w tej wysokości otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada – złotówka za złotówkę, czyli 14. emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana. Przypomniał, że świadczenie to jest zagwarantowane ustawowo jako coroczne świadczenie stałe.

Prezes PiS uczestniczył w niedzielę w dożynkach województwa łódzkiego w Paradyżu. Towarzyszył mu m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus i wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Prezes PiS nawiązał do 4. pytania w referendum „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?”.

Jak wyjaśnił, chodzi o podtrzymanie obecnego stanu, ponieważ – w jego opinii „żadne zapewnienia opozycji nie mają żadnego znaczenia”.

„Dlatego odpowiedź na to pytanie też musi być zdecydowana i ważna, tzn. musi być ponad 50 proc. tych, którzy w referendum uczestniczą, bo wtedy żadna władza nie będzie mogła już tego zmienić, niezależnie od tego, jaka będzie. Dlatego wzywam nie tylko do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, ale do udziału w tym referendum i do odpowiedzi cztery razy +nie+. Nie zgadzamy się na te zmiany” – podkreślił.