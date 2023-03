Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów gładko wygrały ze Ślęzą Wrocław 100-72 w ćwierćfinale Energa Basket Ligi Kobiet To druga wygrana gorzowianek. Rywalizacja przenosi się teraz do Wrocławia.

Po pierwszej kwarcie prowadziły gorzowianki 22-14, choć odskakiwać zaczęły dopiero po kilku minutach. Drugie dziesięć minut to spokojna, kilkupunktowa przewaga ekipy PSI Enei. Na przerwę schodziły wygrywając 49-38.

W kwarcie trzeciej gorzowianki błyskawicznie wypracowały przewagę w okolicach 20 punktów i rzecz jasna nie miała problemów, by dowieźć korzystny wynik na ostatnie dziesięć minut, było 75-53. Ostatnia część meczu to już tylko formalność, gorzowianki gładko wygrały cały mecz 100-72 i czekają już na trzecie ćwierćfinałowe spotkanie, które już we Wrocławiu.