W kalendarzu przypada dziś Dzień Mężczyzn. I choć nie jest to tak popularne święto, jak to sprzed dwóch dni, kiedy właśnie panowie obdarowywali kobiety kwiatami, to jednak warto uraczyć męskie grono ciepłym słowem.

Niektórzy mówią, że geneza świętowania tkwi w zazdrości panów w stosunku do pań celebrujących 8 marca. Mężczyźni jednak stanowczo zaprzeczają. Bo przecież najważniejsze jest to, aby obdarzać siebie nawzajem szacunkiem, serdecznością każdego dnia. Podobnego zdania są Lubuszanki: