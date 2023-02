Lasy Państwowe wspólnie z zielonogórskim Zakładem Komunalnym i Urzędem Miasta Zielona Góra zachęcają do zainteresowania się możliwością otrzymania choinkowych zrębków. Jest to kolejny etap akcji EkoChoinka pod hasłem Drewno Super Surowiec. Zrębki można wykorzystać jako naturalny nawóz lub kompost we własnym ogrodzie: