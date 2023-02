W kalendarzu przypada dziś Dzień Pozytywnego Myślenia. To okazja do tego, aby się uśmiechnąć i mimo nie do końca słonecznej pogody poczuć aurę pozytywnych emocji. Pomysłodawczynią tego święta jest Kirsten Harrell. Amerykańska psycholożka od lat zajmuje się badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie.

Postrzeganie tego czy szklanka jest do połowy pusta czy do połowy pełna zależy od nas samych. Usposobienie wobec otaczającej nas rzeczywistości jest w naszych rękach i głowie podkreśla wielu psychologów. Lubuszanie podkreślają, ze warto być pozytywnie nastawionym do świata i innych ludzi. Wówczas jest łatwiej, prościej i kolorowo:

Dodajmy, ze według badań naukowców optymiści są do 10 procent mniej narażeni na choroby serca, depresję czy wylew.