Z dżemem, owocami czy czekoladą. Na słodko, bądź wytrawne. Dziś swoje święto obchodzą naleśniki. To dobra okazja, aby okrasić dzień odrobiną kulinarnej przyjemności. Podstawa to dobre ciasto naleśnikowe, ale nie bez znaczenia pozostaje to, co później znajdzie się w środku.

Czy Lubuszanie lubią naleśniki i w jakim wydaniu? Są podzieleni na tych, którzy preferują słodkie wydanie naleśnikowe oraz amatorów wytrawnych odmian polecanych nawet na obiad. Miłośnikami „pankejków” są również amerykańscy żołnierze odwiedzający żarską naleśnikarnię. Mimo, iż taki naleśnik to sporo kalorii, to wszyscy podkreślają, że warto dać się skusić na tę ucztę: