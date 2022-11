Po sobotnich komunikatach o opadach śniegu, teraz synoptycy wydają ostrzeżenie o oblodzeniu. Jak czytamy, od godziny 18.00 do 10.00 w poniedziałek, możemy spodziewać się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, lokalnie spadek do -11°C, przy gruncie od -7°C do -4°C, lokalnie -13°C. Ostrzeżenie dotyczy Gorzowa, powiatu gorzowskiego, strzelecko – drezdeneckiego, słubickiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska meteorolodzy oceniają na 80 procent.