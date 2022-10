Kilka miesięcy temu, bardzo aktywnie zachęcano do szczepień przeciwko COVID-19. Nawet nagradzano samorządy, które na swoim terenie tę akcję przeprowadzały sprawnie. W powiecie krośnieńskim drugie miejsce zajęła gmina Maszewo, która otrzymała nagrodę finansową, ale do tej pory jej nie spożytkowała. – Nagroda nas oczywiście cieszy, ale pieniądze chcieliśmy wydać rozsądnie. Do tego dochodzi tryb przetargowy na niektóre zamówienia, co opóźniło wydanie nagrody – informuje Dariusz Jarociński, wójt Maszewa.

W konkursie Rosnąca Odporność nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Wyróżniono aż 907 gmin.