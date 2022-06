Porażką Stelmetu Falubazu zakończył się niedzielny pojedynek żużlowej eWinner pierwszej ligi. Miejscowy Zdunek Wybrzeże Gdańsk, przedostatni w tabeli, niespodziewanie pokonał zielonogórzan, czyli wicelidera rozgrywek 50-40.

Po pierwszej serii startów niespodziewanie, ale zasłużenie 15-9 prowadzili gospodarze. Co ważne w biegu juniorów upadł zawodnik Falubazu Nile Tufft. Jego ponowny start przewidziany był na wyścig czwarty, ale nie zjawił się na torze i został wykluczony, a Zdunek po raz trzeci wygrał 4-2, notując wcześniej jeden remis. Jak się później okazało Tufft trafił na badania do szpitala, przez co dwa biegi odbyły się w trzyosobowej obsadzie.

Falubaz prowadzenie objął po drugiej serii startów. Najpierw remis, potem dwie podwójne wygrane zielonogórzan, którzy prowadzili 22-20. Ale po biegu dziesiątym mieliśmy ponownie prowadzenie zespołu z Gdańska. Dwie wygrane 4-2, jeden remis i gospodarze mieli wynik 31-29.

Zdunek przed biegami nominowanymi był w komfortowej sytuacji, prowadzili bowiem 43-35. Bieg numer trzynaście został przez gospodarzy podwójnie, co znacznie przybliżyło ich do zwycięstwa.

Falubaz, by zremisować musiał wygrać biegi nominowane 5-1. A to się nie udało. W biegu czternastym najpierw upadł Krzysztof Buczkowski, a w powtórce w pełnej obsadzie wjechał w taśmę. Został przez sędziów wykluczony, a jego miejsce pojechał Dawid Rempała. Wygrał Max Fricke, Rempała był trzeci, Falubaz wygrał, ale tylko 4-2 i było pewne, że punkty zostaną w Gdańsku. Łącznie z bonusowym, po tym jak Zdunek wygrał 5-1 ostatni wyścig i cały mecz 50-40

Punkty:

Stelmet Falubaz Zielona Góra – Nile Tufft 0, Rohan Tungate 1+1, Mateusz Tonder 2, Dawid Rempała 5+1, Piotr Protasiewicz 6+2, Krzysztof Buczkowski 8, Jan Kvech 9, Max Fricke 9+1

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Karol Żupiński 2, Piotr Gryszpiński 3, Kamil Marciniec 4, Timo Lahti 12+1, Adrian Gała 12+2, Rasmus Jensen 17