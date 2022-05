Komisja Gier i Dyscypliny przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjęła decyzję, że przedwcześnie zakończony mecz siedemnastej kolejki grupy B pierwszej ligi między Olimpem Grodków, a Zewem Świebodzin zostanie zweryfikowany jako obustronny walkower.

Przypomnijmy. W Grodkowie 27 marca zawodnik Zewu Kamil Nogajewski starł się w walce o piłkę z prezesem Olimpu, do którego trafiła ona po jednej z akcji. Wywiązała się szarpanina, do akcji wkroczyli zawodnicy obu drużyn, by stonować emocje, a sędziowie postanowili zakończyć mecz przedwcześnie, choć do syreny końcowej brakowało zaledwie kilku minut.

Mecz długo pozostawał nierozstrzygnięty. Teraz został zweryfikowany jako obustronny walkower, a Zew złożył odwołanie do Komisji Odwoławczej.

Zawiłą sprawę wyjaśnia prezes Zewu Świebodzin Grzegorz Trzebniak.