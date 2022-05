Zatrzymane na trzy miesiące prawo jazdy, 2 tys. zł mandatu i 10 punktów karnych – to konsekwencje, jakie poniesie młody kierowca, który w terenie zabudowanym zignorował ograniczenie prędkości do „50”, jadąc 116 km/h – poinformowała we wtorek Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek (23 maja br.) przez patrol drogówki w Górzycy, w pow. słubickim. Pomiar prędkości wskazał, że główną ulicą tej miejscowości jechał mercedesem 116 km/h.

Rażące lekceważenie przepisów spotkało się z natychmiastową reakcją policjantów i surowymi konsekwencjami. Młody człowiek uprawnienia do kierowania pojazdami miał bardzo krótko, a teraz stracił je na trzy miesiące. Do tego zapłaci wysoki mandat i dostał 10 punktów karnych.

„Przypominamy kierującym o obowiązujących zmianach związanych z większymi stawkami mandatów karnych za łamanie przepisów drogowych i apelujemy o ostrożność. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może nieść za sobą poważne konsekwencje”

– zaznaczyła Kaczmarek.