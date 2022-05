Piłkarki MUKS PS Kostrzyn zakończyły w sobotę czwarto ligowy sezon zwycięstwem 8:1 w Gorzowie z drugim zespołem TKKF Stilonu. Kostrzynianki już wcześniej zapewniły sobie powrót do III ligi po rocznej przerwie. Trener i prezes kostrzyńskiego klubu Tomasz Zieliński jest zadowolony z występów w IV lidze a teraz przygotowuje się z drużyną do ćwierćfinałowo meczu Centralnej Ligi Juniorek do lat 15: