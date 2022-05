Po wypadku samochodu osobowego została zablokowana droga krajowa nr 22 niedaleko Kostrzyna nad Odrą (Lubuskie). Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne – poinformowała Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Z komunikatu GDDKiA wynika, że wypadku auta osobowego doszło w niedzielę, przed godz. 16 na 5. kilometrze DK nr 22. To jest odcinek między Kostrzynem nad Odrą a Słońskiem. Jak przekazała Kaczmarek, z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca samochodu zasłabł i zjechał na pobocze. Tam auto wpadło do rowu i dachowało. W wypadku śmierć poniosła 60-letnia pasażerka. Trzy pozostałe osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitali. W akcji ratunkowej brał udział m.in. śmigłowiec LPR. Objazd został zorganizowany przez Górzycę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.