Policjanci ze Strzelec Krajeńskich skierowali do sądu wniosek o ukaranie 42-laka, który rażąco przekroczył prędkość – na dk 90 pędził 180 km/h, a w obszarze zabudowanym zwolnił, lecz tylko do 130 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, nałożyli punkty karnego, a do tego grozi mu wysoka grzywna.

Jak poinformował we wtorek Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, nieodpowiedzialna jazda kierowcy będzie miała dla niego surowe konsekwencje.

„Policjanci zatrzymali 42-latkowi z Dolnego Śląska prawo jazdy na trzy miesiące, odstąpili od postępowania mandatowego i skierowali sprawę do sądu. Mężczyźnie grozi grzywna do 30 tys. zł. Dodatkowo jego konto wzbogaciło się o 10 punktów karnych”

– powiedział Bartos.

42-latek został zatrzymany do kontroli w sobotę przez patrol ruchu drogowego po tym, jak policjanci zauważyli, że drogą wojewódzka nr 158 jechał z nadmierną prędkością.