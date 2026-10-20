Tenisiści stołowi ZKS Advatech po sześciu rundach spotkań w grupie południowej I ligi zajmują szóste miejsce. Bilans ZKS-u to trzy wygrane i trzy porażki.

W ostatni weekend ZKS zgrarnął pełną pulę wygrywając wyjazdowe mecze z Strzelcem Frysztak 9:1 (punkty zdobyli: Dawid Staniowski i Szymon Flaumenhaft po 2,5 orazPatryk Żyworonek i Samuel Michna po 2) oraz z AZS Politechnika KATS Kraków 7:3 (punkty: Łukasz Wachowiak 2,5, Michna 2, Flaumenhaft 1.5 i Żyworonek 1). W tym sezonie w zespole ZKS-u debiutuje Szymon Flaumenhaft: