Choć do końca 2025 roku zostało zaledwie kilka dni to w samorządach należy się jeszcze spodziewać oddania do użytku zakończonych inwestycji. Wymuszone jest to koniecznością wydania i rozliczenia pieniędzy, które stanowiły dofinansowanie wielu projektów. Tak jest również w gminie Zabór.

– My mamy obwarowane takimi przepisami dwie inwestycje. Musimy je w tych dniach oficjalnie zakończyć i rozliczyć, w przeciwnym razie stracimy dofinansowanie – mówi Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór.

Warunek zakończenia do 31 grudnia 2025 roku dotyczył też rozbudowy remizy OSP w Zaborze. Inwestycja jest jednak na tyle duża, że samorząd otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który dofinansowuje inwestycję, zgodę na ich rozliczenie w roku przyszłym.