Gmina Zabór będzie dopłacać do biletów uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły w Zielonej Górze. Taka uchwała stanie na sesji rady gminy.

– Problem wziął się stąd, że uczniowie z Droszkowa dojeżdżają autobusami zielonogórskiego MZK, a w tym przypadku komunikacja jest bezpłatna. Uczniowie innych sołectw w gminie Zabór muszą jednak płacić za bilety, bo jeżdżą pojazdami innych przewoźników – tłumaczy Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór.

Robert Sidoruk nie wyklucza, że jeśli będzie duże zainteresowanie korzystaniem z dopłat do biletów uczniowskich, to wysokość dofinansowania może być w podniesiona nawet do połowy kwoty biletu miesięcznego.