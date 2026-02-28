Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów pokonali na wyjeździe Grot Blachy Pruszyński Anilanę Łódź 38:35 w meczu 18. kolejki Ligi Centralnej.
Do przerwy zespół trenera Michała Nieradko prowadził w tym spotkaniu 20:13.
Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, Volker Türk, potępił izraelskie i amerykańskie ataki na Iran, a także irańskie...
Miała być krótka przerwa w podróży, jest niepokój i niepewność. Po zamknięciu przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego w związku...
Pałac Elizejski organizuje pilną naradę poświęconą sytuacji w Iranie. Prezydent Emmanuel Macron zwołał na godz. 18 posiedzenie Rady Obrony i...
W Warszawie uczczono pamięć ofiar pacyfikacji polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej. 82 lata temu, 28 lutego 1944, zamordowano tam...
Warsztaty ze skamieniałościami, stanowiska plastyczne i zajęcia z animatroniczną maskotką Tyranozaura - w Centrum Przyrodniczym trwa Dzień Dinozaura. Uczestniczą w...
