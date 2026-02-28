Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, Volker Türk, potępił izraelskie i amerykańskie ataki na Iran, a także irańskie działania odwetowe.

W oświadczeniu wideo przedstawiciel ONZ wezwał strony konfliktu do deeskalacji napięć.

Potępiam dzisiejsze poranne uderzenia militarne na terytorium Iranu, przeprowadzone przez Izrael i Stany Zjednoczone, a także późniejsze odwetowe ataki Iranu. Jak zawsze w przypadku konfliktu zbrojnego, to cywile płacą najwyższą cenę. Bomby i rakiety nie są sposobem na rozwiązywanie sporów, lecz prowadzą do śmierci, zniszczeń i ludzkiego cierpienia.

– powiedział Türk.

Przedstawiciel ONZ wezwał strony konfliktu do zachowania powściągliwości oraz powrotu do stołu negocjacyjnego. Jak podkreślił, tylko w ten sposób można trwale rozwiązać głębokie różnice między państwami. Ostrzegł, że brak deeskalacji grozi rozszerzeniem konfliktu i kolejnymi ofiarami wśród cywilów – nie tylko w Iranie, ale w całym regionie Bliskiego Wschodu.

Volker Türk przypomniał również, że ochrona ludności cywilnej jest nadrzędną zasadą prawa międzynarodowego, a jego naruszenia powinny skutkować pociągnięciem winnych do odpowiedzialności.