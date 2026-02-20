Trójwymiarowy napis „Gorzów Wielkopolski” pojawi się na gorzowskim bulwarze. Będzie miał jedną, ciekawą funkcję.
Miasto szykuje się do modernizacji bulwaru wschodniego, na którym m.in. pojawi się więcej zieleni i nowe elementy małej architektury. To nie koniec, bo w planach jest także zlokalizowanie tam dużego napisu „Gorzów Wielkopolski” mówi Krzysztof Grzegorzewski z biura architektonicznego zajmującego się projektem modernizacji bulwaru.
Co ciekawe, część napisu będzie miała możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia – dodaje projektant.
Napis znajdzie się pomiędzy mapą świata a klombem, na przeciwko budynku LOK-u.
Polecamy
Wiata w schronisku i gabinet w GCPR. Cieplne wsparcie dla gorzowskich organizacji
80 tysięcy złotych na organizacje pomoce w Gorzowie. PGE Energia Ciepła wspiera potrzebujących. PGE Energia Cieplna realizuje program "Dzielimy się...Czytaj więcejDetails