Trójwymiarowy napis „Gorzów Wielkopolski” pojawi się na gorzowskim bulwarze. Będzie miał jedną, ciekawą funkcję.

Miasto szykuje się do modernizacji bulwaru wschodniego, na którym m.in. pojawi się więcej zieleni i nowe elementy małej architektury. To nie koniec, bo w planach jest także zlokalizowanie tam dużego napisu „Gorzów Wielkopolski” mówi Krzysztof Grzegorzewski z biura architektonicznego zajmującego się projektem modernizacji bulwaru.

Co ciekawe, część napisu będzie miała możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia – dodaje projektant.

Napis znajdzie się pomiędzy mapą świata a klombem, na przeciwko budynku LOK-u.