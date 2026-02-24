Zielonogórskie parkometry do serwisu. W planach jest m.in. naprawa systemu elektronicznego oraz uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych. Łącznie odświeżonych zostanie prawie 100 urządzeń.

– Konserwacja odbywa się cyklicznie co kilka miesięcy. Parkometry nie miały poważnych awarii – mówi Arkadiusz Sobków, kierownik Biura Ruchu Drogowego w magistracie:

Arkadiusz Sobków przypomina, że mieszkańcy mogą również korzystać z aplikacji mobilnych:

W najbliższym czasie magistrat planuje również wymianę najstarszych parkometrów, które zamontowano w 2005 roku.