Do środy klub Centrum, który powstał po rozłamie w Polsce 2050, chce złożyć w sądzie dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia – dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do klubu. Za budowę struktur stowarzyszenia odpowiedzialny ma być wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.

W niedzielę (22 lutego) wieczorem odbyło zdalne spotkanie środowiska skupionego wokół klubu parlamentarnego Centrum. Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że w szczytowym momencie uczestniczyło w nim ok. 90 osób, z czego – według rozmówcy PAP – ok. dwóch trzecich związanych było wcześniej z lokalnymi strukturami Polski 2050. – To byli działacze Polski 2050, którzy wypisali się z partii albo chcą się z niej wypisać – doprecyzował inny polityk.

Podczas spotkania – według rozmówcy PAP – zapowiedziano, że parlamentarzyści klubu Centrum do środy chcą złożyć w sądzie dokumenty, które umożliwią rejestrację stowarzyszenia. Inny parlamentarzysta Centrum przekazał, że jeżeli dokumenty uda się złożyć w tym terminie, to prawdopodobnie jeszcze w środę odbędzie się konferencja prasowa klubu, na której ogłoszone zostaną szczegóły.

Z ustaleń PAP wynika też, że za komunikację z osobami zainteresowanymi współpracą ma odpowiadać poseł Rafał Kasprzyk. Natomiast za budowę struktur – wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, który – według rozmówcy PAP – jest bliskim współpracownikiem ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, uznawanej za twarz klubu Centrum.

Rozłam w Polsce 2050

W ubiegłym tygodniu Kasprzyk – który był dotychczasowym liderem Polski 2050 w woj. świętokrzyskim, poinformował, że wraz z nim z macierzystego ugrupowania zdecydowała się odejść „większość” lokalnych działaczy partii. Mowa jest o około 30 aktywnych członkach formacji (opłacających partyjne składki).

Według jednego z rozmówców PAP w trakcie spotkania zapowiedziano też plan stopniowego odchodzenia działaczy Polski 2050 z niektórych regionów.

Odejścia mają być ogłaszane stopniowo, co kilka dni

– mówił.

Klub Centrum powstał w ubiegłym tygodniu. Przystąpiło do niego 15 dotychczasowych posłów Polski 2050, m.in. Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru, czy Aleksandra Leo. Współpracę z klubem ogłosiło również trzech senatorów Polski 2050 i jej jedyny europoseł Michał Kobosko.