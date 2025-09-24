Gmina Skąpe tworzy sieć ścieżek rowerowych. To alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego, a jednocześnie atrakcja turystyczna, co dla gminy Skąpe jest szczególnie ważne. Rowerowe trasy dotrą do sołectw Ołobok, Niesulice i Łąkie. Jednak mieszkańcy innych miejscowości też domagają się budowy tras dla rowerów wskazując na poprawę bezpieczeństwa kierującymi jednośladami.

– Niestety, drogi dla rowerów budujemy tylko wówczas, gdy mamy dofinansowanie zewnętrzne – tłumaczy Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

Zbigniew Woch liczy, że pojawią się nowe źródła finansowania takich inwestycji ze źródeł Unii Europejskiej.