Gmina Skąpe otrzymała pieniądze z Polskiego Ładu w ramach programu Rozświetlamy Polskę. Za te pieniądze samorząd dokona na głównych drogach wymiany lamp sodowych na nowe, w technologii LED.

Wymiana sprawi, że newralgiczne miejsca zostaną lepiej oświetlone, a ponieważ nowe lampy zużywają mniej energii to będą też oszczędności.

– Zakończyliśmy już prace w sołectwach Skąpe, Pałck i Niekarzyn, a Ciborzu prace trwają – mówi Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

W 16 miejscowościach gminy Skąpe wymienionych zostanie prawie pół tysiąca lamp.