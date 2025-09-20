Gmina Skąpe otrzymała pieniądze z Polskiego Ładu w ramach programu Rozświetlamy Polskę. Za te pieniądze samorząd dokona na głównych drogach wymiany lamp sodowych na nowe, w technologii LED.
Wymiana sprawi, że newralgiczne miejsca zostaną lepiej oświetlone, a ponieważ nowe lampy zużywają mniej energii to będą też oszczędności.
– Zakończyliśmy już prace w sołectwach Skąpe, Pałck i Niekarzyn, a Ciborzu prace trwają – mówi Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.
W 16 miejscowościach gminy Skąpe wymienionych zostanie prawie pół tysiąca lamp.
Czytaj także:
Śmigłowiec na dachu szpitala
Lądowisko dla śmigłowców na międzyrzeckim szpitalu? Szpitalny Oddział Ratunkowy takie miejsce powinien mieć. Wiele wskazuje na to, że najlepszym miejsce na jego umiejscowienie będzie dach lecznicy. - Wiemy, że...Czytaj więcejDetails