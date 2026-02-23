Zielonogórzanie będą mogli spojrzeć w niebo przez teleskop. Jutro (24.2.2026) przy Palmiarni startują, pierwsze w tym roku, obserwacje. Cykl zimowych spotkań potrwa do 24 marca.
Mówi Marek Marcinkowski z Centrum Nauki Keplera-Planetarium Wenus:
Spotkania będą realizowane przy sprzyjającej pogodzie. Pokazy zostaną połączone z opowieścią o nocnym niebie:
Wtorkowe obserwacje nieba przy Palmiarni rozpoczną się o 17.00 i potrwają 2 godziny. Kolejne zaplanowano na 11,18 i 24 marca. Akcja organizowana jest przez Planetarium Wenus i zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Harmonogram obserwacji:
24 lutego | 17:00–19:00
Teleskopowe obserwacje powierzchni Księżyca, planety Jowisz oraz najjaśniejszych gwiazd wieczornego nieba
11 marca | 18:30–20:00
Obserwacje Jowisza, Mgławicy Oriona oraz innych skarbów zimowego nieba
18 marca | 19:00–20:30
Ponownie spojrzymy na Jowisza, Mgławicę Oriona i najciekawsze obiekty tej części sezonu
24 marca | 18:00–20:00
Teleskopowe obserwacje powierzchni Księżyca, Jowisza oraz planety Wenus
